Прокуратура Бразилії пред'явила обвинувачення колишньому президенту країни Луїсу Інасіу Лула да Сілва, передає Русская служба Би-би-си.

Як стверджують прокурори, Лула та його дружина не задекларували розкішний пентхаус на курорті Гуаруха, який знаходиться у них у власності.

На думку прокуратури, офіційно пентхаус перебуває на балансі будівельної фірми OAS, яка була замішана у великому корупційному скандалі з держкомпанією Petrobras.

Розслідування по справі Petrobras, відоме як "Операція Автомийка", вже призвело до кримінальних справ проти десятків великих бізнесменів і функціонерів Робочої партії за звинуваченням у причетності до корупційної схеми на мільярди доларів.

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Робоча партія перебуває при владі в Бразилії з 2003 року - спочатку в особі Лули, а згодом - його наступниці Ділми Русеф.

У рамках чергових слідчих дій у цій справі поліція провела 33 обшуки і 11 затримань в штатах Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу і Баія.

Слідчі вважають, що 70-річний Лула отримав близько 30 млн реалів (8 млн доларів) в якості оплати за свої виступи, а також пожертвувань на його благодійний фонд Інститут Лули.