Опитування: 60% росіян охололи до українських подій

Як зазначається, лише 38% росіян продовжують уважно стежити за українськими подіями. У 60% росіян інтерес виражений слабо або відсутній зовсім.

Також переважає взаємне негативне ставлення жителів Росії до України (59%) і жителів України до Росії (47%). Позитивні аттитюди жителів України стосовно Росії вище аналогічних показників росіян щодо України (36% проти 28%).

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Якщо в цілому серед значної частини росіян зберігається позитивне сприйняття України, то її нинішнє керівництво викликає тільки негатив – 81% опитаних росіян оцінили своє ставлення як «погане». Навпаки, керівництво псевдореспублик "ДНР" і "ЛНР" викликає позитивне ставлення більш ніж у половини росіян (63%).

Незважаючи на зростання негативного сприйняття «сусіда», уявлення про те, що Росія та Україна повинні бути незалежними, але дружніми державами (з відкритими кордонами, без віз, митниць тощо) розділяє кожен другий росіянин (52%). Тільки третина опитаних вважає, що вони повинні будуватися за моделлю взаємодії з іншими країнами, включаючи закриті кордони, візи та митниці.

Як повідомляв УНІАН, 74% росіян готові віддати свій голос за нинішнього президента Росії Володимира Путіна на найближчих виборах, показало опитування.