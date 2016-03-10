Британські вчені виступили проти виходу країни з ЄС
Провідні британські вчені опублікували відкритий лист, в якому можливий вихід з Євросоюзу названий «катастрофою» для наукової сфери країни. Заяву підписали 150 вчених.
Серед авторів послання — всесвітньо відомий фізик-теоретик Стівен Хокінг, три нобелівських лауреата та інші авторитетні представники науки. Всі вчені є членами Лондонського королівського товариства, передає Росбалт.
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«В даний час багато хто з наших кращих дослідників приїжджають з континентальної Європи. В їх числі — і молоді вчені, які отримали гранти від ЄС і вирішили перебратися на Британські острови. Якщо Сполучене Королівство покине ЄС, і більше не буде свободи пересування вчених між Великобританією та Європою, це стане катастрофою для нашої науки і університетів», — вважають автори листа.
Раніше повідомлялося, що число прихильників і супротивників виходу Великобританії з ЄС майже зрівнялося, про що свідчить нове соціологічне опитування компанії YouGov, проведене для газети Times. За так званий Brexit — вихід Британії з ЄС висловилися 38% опитаних, проти — 37%.
Референдум про вихід Великобританії з Євросоюзу призначено на 23 червня.