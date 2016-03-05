Великобританія закликала Росію негайно звільнити Савченко

Міністр Великої Британії у справах Європи Девід Лідінгтон закликав Росію негайно звільнити українську льотчицю Надію Савченко.

Звернення Лідінгтона оприлюднено на сайті зовнішньополітичного відомства країни.

Він висловив серйозну стурбованість повідомленнями про оголошення Савченко сухого голодування на знак протесту проти незаконного утримання під вартою в Росії.

Лідінгтон нагадав, що уряд Великої Британії неодноразово закликав владу РФ звільнити льотчицю.

«Сухе голодування є досить реальною і безпосередньою небезпекою для життя Савченко. Я настійно закликаю уряд Росії проявити милосердя і звільнити її негайно», - підкреслив Лідінгтон.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетинанні російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй у останньому слові сприймає як порушення її прав, і з 4 березня починає сухе голодування.