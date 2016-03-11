Рада ЄС 14 березня обговорить розвиток відносин з Росією

Рада Європейського Союзу 14 березня обговорить розвиток відносин з Російською Федерацією.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС щодо порядку денного засідання 14 березня.

Засідання Ради ЄС розпочнеться у Брюсселі о 10.00 за місцевим часом. Головуватиме на засіданні верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

"Рада ЄС обговорить стан поточних відносин ЄС-Росія, що останнього разу розглядалось в січні 2015 року", - сказано в повідомленні.

Читайте такожРосія намагається розділити НАТО - Столтенберг

Рада ЄС розгляне розвиток відносин з Росією з акцентом на необхідності збереження єдності і дотриманні послідовності в європейській політиці щодо РФ.

Також обговорюватиметься відновлення взаємодії у різних галузях з Іраном перед візитом Могеріні до Тегерана у квітні.

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу обговорять політичну і безпекову ситуацію в Лівії, ситуацію з мирним процесом на Близькому Сході, а також проведуть засідання Ради асоціації ЄС-Молдова.