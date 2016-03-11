Албанські поліцейські посилили присутність на кордоні з Грецією

Албанські поліцейські посилили свою присутність на кордоні Грецією на тлі побоювань, що сирійські біженці можуть використовувати країну в якості нового транзитного пункту після того як маршрут через Македонію і Сербію був заблокований.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Ekathimerini.

Так, кордон з Грецією перебуває під спостереженням в режимі нон-стоп, в той час як поліція проводить регулярні перевірки вулиць і районів, що розташовані поблизу Греції.

Глава МВС Італії Ангеліано Альфано наступного тижня прибуде до Тірани для обговорення технічних деталей спільного моніторингу греко-албанського кордону.

Тірана стверджує, що готова взятии частку відповідальності за вирішення міграційної кризи в рамках спільного європейського плану, додаючи, що її можливості в наданні притулку біженцям і транзиті їх до північних країн Європи обмежені.

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Як відомо, раніше Хорватія оголосила про закриття так званого "Балканського маршруту" біженців, після того, як кордони для біженців закрили Словенія та Сербія.

Із 9 березня Словенія пускатиме в країну лише тих біженців, які прагнуть в'їхати з гуманітарних причин, а також тих, хто хоче подати заяву про надання притулку саме в Словенії.

Раніше повідомлялося, що лідери ЄС на міні-саміті з міграції ЄС-Туреччина, який відбувся у понеділок 7 березня, досягли значного прогресу в переговорах з Туреччиною щодо майбутньої угоди для зменшення напливу мігрантів.