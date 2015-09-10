Сирійські біженці попросили владу Уругваю відправити їх назад

Незадоволені мігранти зібралися на акцію протесту в уругвайській столиці, передає Lenta.ru з посиланням на CNN. "Програма допомоги з проживанням триває лише два роки. Я боюся, коли вони пройдуть, ми станемо злидарями, - розповів телеканалу один з біженців, який прибув у країну у 2014 році з дружиною і чотирма дітьми. - Раніше нам казали, що допомога буде безстроковою".

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Переселенці незадоволені не тільки обмеженістю допомоги влади, але і високим рівнем цін в південноамериканській країні. Місцева влада прийняла представника протестуючих. Глава уругвайського комітету з прав людини Хав'єр Міранда зазначив, що його країна зробила все можливе для допомоги біженцям. Він зазначив, що вимушені переселенці можуть залишити країну, якщо захочуть.

Тим не менш, виїзд з Уругваю для них ускладнений - у багатьох немає сирійських паспортів, а місцеві документи не визнаються владою низки держав. Повідомляється, що одна з родин захотіла виїхати в Сербію, проте була затримана в аеропорту Стамбула і видворена назад в Уругвай.

Всього в цю південноамериканську країну прибули 42 людини з п'яти сирійських сімей. Уряд забезпечив їх житлом і соціальною підтримкою.

На сьогоднішній день більше 2 млн сирійських біженців перебувають у Єгипті, Іраку, Йорданії та Лівані, ще 1,9 млн осіб - у Туреччині. Понад 348 тис. сирійців звернулися з проханням про надання притулку в європейських країнах, повідомляється на сайті Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Між тим, багаті країни близькосхідного регіону - Саудівська Аравія і ОАЕ - часто піддаються критиці за небажання розгорнути широку кампанію з допуску біженців на свою територію.