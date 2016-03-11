Куба і Євросоюз підписали договір про співпрацю
Європейський союз і Куба домовилися про нормалізацію відносин у ході візиту на острів глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні.
Підписана нова угода дозволить ЄС та Кубі, яка донедавна перебувала у дипломатичній ізоляції, відновити економічне співробітництво і взаємодопомогу, передає Бі-бі-сі. В даний час документ повинен бути ратифікований кубинським урядом і членами Євросоюзу.
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Відносини ЄС і Куби були заморожені в 2004 році через порушеня прав людини в острівній державі.
В грудні 2014 року Вашингтон і Гавана домовилися про відновлення дипломатичних відносин, які були заморожені в 1961 році.
21-22 березня президент США Барак Обама відвідає Кубу в рамках турне по країнах Латинської Америки.
Барак Обама стане першим президентом в історії країни, який відвідає острівну державу, після Джона Калвіна Куліджа, який здійснив візит на Кубу ще в 1928 році.