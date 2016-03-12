В італійських Альпах під час сходження лавини загинуло щонайменше четверо осіб

Лавина зійшла на висоті більш як 3 тисяч метрів у Монте Невосо в Південному Тіролі, біля кордону з Австрією, повідомляє Русская служба Би-би-си.

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Рятувальники розшукують зниклих за допомогою вертольотів і пошукових собак. Під сніжною масою, що зійшла з гір, могли опинитися близько 10 осіб.

Лавини в Альпах – часте явище. Минулого тижня п'ятеро лижників з Чехії стали жертвами лавини в австрійському Тіролі.