В італійських Альпах під час сходження лавини загинуло щонайменше четверо осіб
18:27, 12 березня 2016Світ
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Щонайменше четверо осіб загинуло під час сходження лавини в італійських Альпах, рятувальники шукають інших зниклих альпіністів, які могли опинитися під снігом.
Рятувальники розшукують зниклих за допомогою вертольотів і пошукових собак / alp.org.ua
Лавина зійшла на висоті більш як 3 тисяч метрів у Монте Невосо в Південному Тіролі, біля кордону з Австрією, повідомляє Русская служба Би-би-си.
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Рятувальники розшукують зниклих за допомогою вертольотів і пошукових собак. Під сніжною масою, що зійшла з гір, могли опинитися близько 10 осіб.
Лавини в Альпах – часте явище. Минулого тижня п'ятеро лижників з Чехії стали жертвами лавини в австрійському Тіролі.
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