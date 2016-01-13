В Альпах лавина накрила групу школярів: двоє загиблих, серед них може бути українець – ЗМІ
Група з 10 старшокласників та їх вчителя потрапила під лавину у Французьких Альпах.
При сходженні лавини на гірськолижному курорті Ле дез Альп загинув один підліток з групи школярів і громадянин України, який до неї не входив. Про це з посиланням на Le Figaro пише "Дождь".
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У результаті події загинув 14-річний учень, троє отримали важкі поранення. Рятувальники розшукують інших учасників групи. Зараз вони вважаються зниклими без вісти. Рятувальну операцію проводять за допомогою авіації.
Згідно з даними поліції, які наводить BFM, при сходженні лавини загинув громадянин України. Відзначається, що він не був у складі групи школярів.
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Інцидент трапився на гірськолижному курорті Ле дез Альп, який знаходиться в центрі альпійського гірського масиву Уазан в департаменті Ізер.