Німецькі ЗМІ назвали європейські країни, найвразливіші до російської пропаганди

За інформацією західних спецслужб в Росії складено своєрідний рейтинг країн, що найбільш вразливі до російської пропаганди, повідомляє Европейская правда з посиланням на німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зазначається, що за цим рейтингом найбільш вразливими до російської пропаганди визнані три держави: Австрія, Угорщина і Чеська Республіка.

Німеччина ж знаходиться всередині списку.

"Найменш вразливими до впливу російської пропаганди у Росії визнають Велику Британію, Естонію та Данію", - говориться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі дестабілізація в інформаційному просторі Німеччини є пріоритетним завданням для російських спецслужб.

Найбільш важливими темами для "розкручування", зазначає видання, стали теми напливу біженців і так звана справа Лізи.

Попри те, що німецька влада дуже швидко засвоїла "уроки Кельна" і швидко провела розслідування "справи Лізи", історія набула розголосу і призвела до загострення двосторонніх німцецько-російських відносин.

Журналісти видання зазначають, що загроза інформаційної війни проти Німеччини залишається наразі дуже актуальною.

Понад те, Росія свідомо проштовхує пропаганду і сприяє розвитку політичних сил всередині країн ЄС, які налаштовані скептично щодо майбутнього Євросоюзу для того, щоб "вбити клин" між країнами ЄС.

В якості прикладу FAZ наводить активність ультраправих в Угорщині (партія Йоббік) і правої популістської Партії свободи в Австрії.

Зокрема, політики австрійської Партії свободи Йоханнес Хюбнер і Йоганн Гуденус виступали за визнання анексії Кримського півострова в березні 2014 року.

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Раніше повідомлялося, що всередині лютого заступник голови зовнішньої розвідки ФРН Гідо Мюллер і президент Федеральної служби захисту конституції Ханс-Георг Маасен поінформували парламентський контрольний орган Бундестагу (PKGr) про спроби РФ втрутитися до німецької політики за допомогою пропаганди.