Штайнмаєр жорстко відповів Лаврову щодо справи про "зґвалтування" російськомовної дівчинки

Незвично різка заява дипломата у середу, 27 січня, стала відповіддю на претензії Москви у справі "російськомовної дівчинки Лізи", передає Deutsche Welle.

Російський міністр днем раніше сказав, що Німеччина намагається "політкоректно залакувати дійсність заради цілей внутрішньої політики".

У заяві Штайнмаєр парирував, що немає жодних підстав для використання інциденту "для політичної пропаганди та втручанні у й без того складну внутрішньонімецьку дискусію про мігрантів та розпалюванні її". Він підкреслив, що німецька влада робить усе можливе для з'ясування обставин резонансної ситуації.

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Зі схожою позицією виступив і Федеральний уряд, який застеріг Росію від використання нібито зґвалтування російськомовної дівчинки у Берліні з політичною метою. "Немає жодних причин, власне, не можна використовувати цей випадок як політичний інструмент", - цитує речника уряду Штеффена Зайберта агенція dpa. Штайнмаєр у свою чергу рекомендував владі РФ чекати на результати розслідування.