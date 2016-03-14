У Бразилії пройшли масові акції протесту проти президента Ділми Руссефф (фото)

Очільниця держави, чий формальний термін завершується наприкінці 2018 року, зіткнулася з гучним корупційним скандалом та рецесією в економіці. Руссефф закликала демонстрантів зберігати мирні наміри, повідомляє Deutsche Welle.

За даними бразильського видання Folha S. Paulo, у столиці країни Бразиліа протестують близько 100 тисяч людей, організатори заявляють про 200 тисяч учасників акції у Ріо-де-Жанейро. Загалом по країні в акціях протесту у 350 містах очікується участь близько мільйона громадян. "Fora Dilma (Ділму геть! - Ред.)", - скандують протестувальники.

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Багато з них вдягли футболку національної збірної Бразилії з футболу або ж накинули на плечі жовто-зелені прапори. У Ріо -де-Жанейро натовп біля відомого пляжу Копакабана співав національний гімн, а також наспівував мелодії самби.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2015 року десятки тисяч протестуючих вийшли на вулиці бразильських міст з вимогою імпічменту президента Ділми Руссефф. Демонстранти, багато з яких одягнені в зелені і жовті кольори бразильського прапора, говорили, що авторитет Руссефф затьмарений корупційним скандалом навколо державного нафтового гіганта, компанії Petrobras. У грудні проти Ділми Руссефф розпочато процедуру імпічменту.