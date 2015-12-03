Проти президента Бразилії розпочато процедуру імпічменту

За словами спікера нижньої палати Конгресу Едуардо Кунья, він прийняв до розгляду відповідне клопотання опозиції, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.

Опозиційні партії, які прагнуть повалити Руссефф, подали заяву у вересні. Вони звинувачують президента в порушенні податкового законодавства Бразилії і маніпулюванні державними фінансами для її переобрання минулого року.

Спочатку запит буде по суті розглянуто спеціальним комітетом, до якого входять представники всіх партій. Потім супротивникам Руссефф необхідно заручитися підтримкою двох третин, або 342, голосів палати.

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У разі, якщо необхідна кількість голосів набереться, повноваження президента будуть припинені на період розгляду в Сенаті, на який відведено 90 днів.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року десятки тисяч протестуючих вийшли на вулиці бразильських міст з вимогою імпічменту президента Ділми Руссефф. Демонстранти, багато з яких одягнені в зелені і жовті кольори бразильського прапора, говорили, що авторитет Руссефф затьмарений корупційним скандалом навколо державного нафтового гіганта, компанії Petrobras.