Євросоюз планує переглянути стратегію довгострокових стосунків з Москвою - ЗМІ

Про це пише Комерсант, посилаючись на джерела.

За інформацією видання, сьогоднішня зустріч глав МЗС країн ЄС буде нестандартною.

"За практикою, що склалася за останні два роки, якщо європейські міністри обговорювали Росію, мова, як правило, йшла про посилення або продовження санкцій проти Москви через події навколо України. В останні місяці однією з найбільш часто обговорюваних у Брюсселі тем стала російська військова операція в Сирії та її вплив на міграційні потоки", - повідомляє видання.

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"Однак тепер мова піде виключно про двосторонні відносини ЄС з Росією. Глави європейських зовнішньополітичних відомств спробують зробити крок на шляху до вироблення нової довгострокової стратегії відносин з Москвою", - йдеться в статті.

"На тлі подій останніх двох років у європейських столицях прийшли до висновку: при будь-якому розкладі повернення до відносин з Росією в дусі business as usual бути не може,— пояснило джерело "Ъ" в структурах ЄС.— Зараз у нас толком немає ніякого спільного бачення відносин з Росією, є тільки санкції, але так вічно тривати не може. Нам потрібен new normal — довгострокова стратегія взаємодії з Москвою в нових умовах".

Ще одне джерело в структурах ЄС пояснило, що за підсумками сьогоднішніх переговорів не очікується ніяких конкретних рішень.

"Це буде свого роду мозковий штурм, результати якого можуть вилитися в щось конкретне на наступних консультаціях",— зауважив він.

Співрозмовник уточнив: на відміну від єдиної подібної зустрічі, яка відбулася в січні 2015 року, ніяких заздалегідь підготовлених пропозицій з боку Єврокомісії не буде.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС сьогодні розгляне розвиток відносин з Росією з акцентом на необхідності збереження єдності і дотримання послідовності в європейській політиці щодо РФ.