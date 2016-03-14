Пєсков розповів, від чого будуть залежати терміни виведення російських військових з Сирії

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи рішення президента РФ про завершення операції ВКС Росії в Сирії, повідомляє ТАСС.

"Це рамкові рішення президента, деталі будуть обговорені Міністерством оборони", - сказав він.

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Пєсков нагадав, що в Сирії, як і раніше, будуть функціонувати дві російські бази - Хмеймім і Тартус.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи залишаться в Сирії російські установки С-400, він сказав: "Не знаю". "Виходимо з того, що сказав президент - безпека Хмейміма і Тартуса повинна бути забезпечена з повітря, землі і моря", - підкреслив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.