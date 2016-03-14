Путін наказав почати виведення військ із Сирії

"Вважаю, що завдання поставлені перед Міністерством оборони, в цілому виконані. Тому наказую із завтрашнього дня почати виведення основної частини нашого військового угруповання з Сирійської Арабської Республіки", - заявив глава РФ на зустрічі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і міністром оборони Сергієм Шойгу, повідомляє ТАСС.

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Путін сподівається, що початок виведення російських військ з Сирії стане хорошим стимулом для переговорного процесу політичних сил цієї країни. "Сподіваюся, що сьогоднішнє рішення буде хорошим сигналом для всіх конфліктуючих сторін. Сподіваюся, що це значним чином підніме довіру всіх учасників процесу", - сказав глава держави.

Російські пункти в Тартусі і на базі Хмеймім повинні продовжити роботу в колишньому режимі, заявив президент РФ. "Наші пункти базування - морський у Тартусі і авіаційний на аеродромі Хмеймім - будуть функціонувати в колишньому режимі. Вони повинні бути надійно захищені з суші, моря та з повітря", - заявив глава держави.

Він додав, що частина решти військових буде займатися контролем за дотриманням режиму припинення вогню.

У свою чергу, прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін обговорив і погодив з президентом САР Башаром Асадом рішення про початок виведення військ з Сирії. "Все сказане президентом (РФ Володимиром Путіним на зустрічі з Лавровим і Шойгу) було доведено до відома наших сирійських колег та погоджено з президентом Асадом", - заявив Пєсков журналістам.



