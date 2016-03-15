Guardian включив дочку Путіна до списку найвпливовіших молодих людей світу

Тихонова стала єдиною росіянкою у списку Guardian.

У списку найвпливовіших молодих людей, віком від 20 до 35 років, також 33-річний лідер КНДР Кім Чен Ин, 31-річний творець "Фейсбук" Марк Цукерберг, 22-річний співак Джастін Бібер, 30-річний міністр оборони Саудівської Аравії Мухаммад бен Салман, 34-річна співачка Бейонсе, 35-річна телезірка Кім Кардашян, 29-річна співачка Леді Гага, передає Російська служба ВВС.

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Газета посилається на торішню публікацію журналіста Олега Кашина "Вона", в якій він пише, що Тихонова доводиться дочкою російського президента. Однак, як зазначає видання, Кремль поки не дав чіткого коментаря щодо повідомлень в ЗМІ.

За офіційною інформацією, у Путіна є дві дочки - Марія 30 років і Катерина 29 років. В інтерв'ю ТАСС в 2014-му році Путін розповів, що його дочки живуть в Москві і він зустрічається з ними приблизно раз у два тижні.