Колишній палац Чаушеску в Бухаресті відкрили для туристів

Розташована у Бухаресті будівля була закрита для публіки протягом останніх 26 років, проте більша частина інтер'єрів збереглася недоторканою, хоч і прийшла в запустіння, відзначає Lenta.ru.

Читайте такожЗМІ розповіли, чому Межигір'я за два роки так і не змінило власника

Палац, у якому жив румунський диктатор зі своєю дружиною Єленою, був побудований в середині 1960-х років. В ньому 80 кімнат, басейн, кінотеатр, винний льох і оранжерея, де зараз живуть 3 павлина.

Вартість відвідування палацу становить 30 леїв (близько 40 грн).

Ніколає Чаушеску був президентом Румунії з 1965 по 1989 рік. Він був скинутий у ході революції і втік з Бухареста, однак схоплений армією і постав перед трибуналом. Йому висунули звинувачення в злочинах проти держави і геноциді власного народу. 25 грудня 1989 року Ніколає Чаушеску разом з дружиною розстріляли.