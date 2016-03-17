У селищі під Тулою ОМОН жорстко розігнав ромський бунт (відео)

З ранку 17 березня в Плеханово стоїть ОМОН, СОБР і поліція — всього близько 500 співробітників правоохоронних органів. Тут проводять роботи з усунення незаконних врізів в газопровід на території ромського поселення, повідомляє портал MySLO.

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Близько сьомої ранку на місце приїхали співробітники газової служби. Їх робота зараз більше нагадує спецоперацію. Техніка стоїть в оточенні поліції, а всіх жителів, які заважають проведенню робіт, затримують.

Як повідомляє кореспондент, кілька чоловіків почали прориватися через оточення до техніки газовиків. Зараз всі «бунтарі» знаходяться у відділенні поліції.

Повідомляється, що вранці 16 березня в Плеханово близько ста осіб з циганського поселення прийшли до будівлі адміністрації і поліції, почали палити покришки, закидати камінням і палицями газовиків, поліцейських і журналістів.

Конфлікт виник через те, що 15 березня в селищі з вини мешканців, які намагалися незаконно підключитися до газових мереж, сталася аварія. Без газу залишилися близько 400 будинків. Вдень 16 березня пошкодження газопроводу, які призвели до відключення газу в селищі, усунули, однак незаконні врізи поки не прибирали.