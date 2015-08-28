Французька поліція знищила один з найбільших таборів ромів

Про це повідомляє Associated Press.

Відзначається, що поліцейські під проливним дощем демонтували величезну кількість саморобних укриттів, в яких жили сотні людей. Табір розташовувався в місті Ла-Курно, в результаті близько 50 людей залишилися без житла.

Виселення тривало 2 години. Через антисанітарію суд розпорядився ліквідувати табір. Однак до евакуації ніхто всерйоз не готувався.

За даними представника місцевої префектури, близько 60 вагітних жінок, дітей та інвалідів отримали житло, інших ромів розподілили по притулкам для бездомних.

Табір ромів з'явився в місті в 2009 році. За офіційними даними, в ньому жили 200 осіб, але число може доходити до 300, оскільки багато цигани мандрують за межами табору.

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Раніше на цьому тижні влада Австрії виявили у вантажівці на кордоні з Угорщиною тіла щонайменше 20 мігрантів.

Представники Сербії та Македонії заявили на саміті у Відні, що Євросоюз зобов'язаний розробити план дій у зв'язку з небувалим напливом мігрантів до Європи.

Тільки за минулий місяць кордон ЄС перетнула рекордна кількість нелегальних мігрантів – 107500 людина. У середу сербська поліція нарахувала на кордоні понад 3 тисяч людей.

Раніше УНІАН повідомляв, що напередодні рятувальники витягли з води близько 3 тисяч мігрантів, в основному з країн Африки та Близького Сходу, в ході операції біля берегів Лівії.