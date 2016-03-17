У Міноборони РФ розповіли про п'ятого "двохсотого" військового у Сирії

Про це повідомило високопоставлене джерело у військовому відомстві РФ, передає RNS.

"Він виконував завдання з наведення високоточної зброї, стратегічної авіації", — розповіло джерело.

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При цьому воно відмовилося назвати звання загиблого і рід військ, в яких він служив, а також дату загибелі.

Нагадаємо, сьогодні на прийомі в Кремлі, під час якого були вручені нагороди учасникам операції у Сирії, президент РФ Володимир Путін підтвердив загибель російського військовослужбовця Федора Журавльова.

Зазначається, що розслідування обставин його смерті проводила команда Conflict Intelligence Team. Вона з'ясувала, що військовослужбовець загинув не пізніше 19 листопада 2015 року.