Путін офіційно підтвердив загибель п'ятого російського військового в Сирії

Офіційно про загибель Федора Журавльова досі не повідомлялося, пише Медуза.

Зазначається, що розслідування обставин його смерті проводила команда Conflict Intelligence Team. Вона з'ясувала, що військовослужбовець загинув не пізніше 19 листопада 2015 року.

Так, на прийомі в Кремлі, під час якого були вручені нагороди учасникам операції, Путін звернувся до вдів загиблих, у тому числі до Юлії Журавльової.

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Згідно з повідомленням, разом з Журавльовою на прийомі в Кремлі були присутні вдови ще трьох загиблих — Олега Пєшкова, Олександра Позиніча та Івана Черемисіна. Пєшков був пілотом бомбардувальника Су-24, збитого турецькими винищувачами 24 листопада 2015 року. Позиніч - морський піхотинець, який загинув у ході операції з порятунку штурмана збитого літака.

Черемисін — російський військовий радник, що загинув 1 лютого. Офіційно міністерство оборони не називало його імені, в повідомленні відомства йшлося лише, що він «виконував завдання з надання допомоги сирійській армії в освоєнні нового озброєння». Однак незабаром ім'я загиблого назвали журналісти.

Ще один російський військовослужбовець, який загинув у Сирії, — Вадим Костенко. За офіційною версією, він покінчив з собою через розрив із дівчиною.