Рішенням вивести війська із Сирії Путін нагадав Асаду про його маріонетковий статус - The Time

Про це пише західний аналітик Єн Бреммер у своїй статті для The Time, передає ZN.UA.

Він зазначає, що одним з політичних мотивів виведення російських військ було бажання нагадати Башару Асаду, що Сирії Росія потрібна набагато більше, ніж Сирія РФ.

"Він виконав це завдання, спершу продемонструвавши, що Росія здатна посилити позиції Асада – а потім позбавити його цієї підтримки, зробивши тому "невелике попередження", - зазначив Бреммер.

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Як зазначає аналітик, Путін розуміє, що Сирія більше ніколи не буде адміністративно єдиною країною, але не надає цьому значення, адже РФ має доступ до її повітряних і морських баз і може використовувати сирійську кризу як предмет торгу для зняття санкцій і засіб відволікання уваги від України.

"Російська заява про виведення військ не принесе мир у Сирію. Дипломати в Женеві зроблять все, щоб стабілізувати цю країну, але американці, європейці, росіяни, саудити, іранці, турки і різноманітні сирійські угруповання все ще дотримуються різних думок про майбутній образ Сирії, а ІДІЛ взагалі не має причин припиняти стрілянину", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 14 березня доручив почати виведення основної частини угруповання Повітряно-космічних сил (ВКЗ) Росії з Сирії.