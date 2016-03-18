З початку року до Європи Середземним морем прибули майже 155 тисяч мігрантів

З початку року до Європу Середземним морем прибули 154 тис. 886 мігрантів та біженців, при цьому 467 людей загинули або пропали безвісти, намагаючись дістатися до європейських країн.

Про це сьогодні на брифінгу в Женеві повідомив офіційний представник Міжнародної організації з міграції (МОМ) Джоел Міллман, передає ТАСС.

Читайте такожПапа Франциск закликав Європу відкрити мігрантам серця і двері

"За оцінками МОМ, кількість мігрантів і біженців, що прибули до Європи, наближається до 155 тис. осіб", - сказав Міллман, нагадавши, що за аналогічний період минулого року до Європи з країн Близького Сходу і Африки прибули менш як 20 тис. осіб.

"Із закінченням зими і переважно нині теплою погодою маршрути міграції в центральній частині Середземного моря між Північною Африкою і Сицилією стали більш завантаженими", - зазначив він.

Згідно з даними МОМ, до Греції з початку 2016 року прибули 143 тис. 886 мігрантів і біженців, до Італії - 11 тис. З початку 2014 року кількість осб, які прибули до Греції, Італії, Іспанії, Кіпру і Мальти становить близько 1,4 млн чоловік.

"З початку 2015 року до Греції морем прибули близько 997 тисяч мігрантів і біженців, а з урахуванням тих, хто прибув наземним шляхом, - більш як мільйон", - зазначив Міллман.

Між 15 і 17 березня в Сицилійській протоці було врятовано близько 2,4 тис. осіб. В основному це еритрейці та вихідці і Західної Африки. За оцінками МОМ, з початку року у морі загинуло 467 мігрантів і біженців.

Як повідомляв УНІАН, лідери Європейського Союзу узгодили фінансові й політичні поступки Туреччини, щоб ця країна зупинила тисячі мігрантів на своїй території.

За підсумками саміту лідери ЄС надали голові Європейської ради Дональду Туску мандат укласти відповідну угоду з Анкарою, щоб повернути мігрантів, які перетинають Егейське море на шляху до Греції.

Замість цього ЄС прийматиме сирійських біженців безпосередньо з Туреччини, надасть до 6 млрд євро на облаштування біженців у цій країні і прискорить переговори про вступ Туреччини до ЄС і запровадження безвізового режиму.

Читайте такожМеркель: Бюджет Німеччини не постраждає через біженців

Згідно з угодою, за кожного повернутого до Туреччину мігранта ЄС прийматиме одного сирійського біженця, і таким чином до 72 тисяч осіб будуть розподілені серед європейських держав.

Пропозиції обговорюватимуться сьогодні в Брюсселі на переговорах з прем'єр-міністром Туреччини Ахмет Давутоглу.

Торік Середземним морем до Європи прибули близько 1, 5 млн нелегальних мігрантів.