З початку року до Італії та Греції прибули понад 110 тисяч біженців

Про це у вівторок, 23 лютого, повідомила у Женеві Міжнародна організація з міграції (МОМ), передає Deutsche Welle.

Лише до грецького узбережжя, включаючи й острови Лесбос, Кос та Самос, дісталися понад 102,5 тисячі шукачів притулку та мігрантів. Торік позначку в 100 тисяч біженців та мігрантів, що прибули морем до Греції, дійшло лише в червні.

Іще понад 7,5 тисяч осіб дісталися у 2016 році Середземним морем до Італії, йдеться у повідомленні МОМ, опуплікованому на офіційному сайті організації.

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Ризикована подорож до Європи для багатьох стала останньою. Щонайменше 413 осіб втратили життя унаслідок численних аварій човнів та інших плавзасобів, якими вони намагалися дістатися європейського узбережжя. Від початку року лише тільки в Егейському морі (частина Середземного моря між Туреччиною та Грецією) сталася найбільша кількість трагічних інцидентів, що загалом коштувала життя 321 особі.

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Речник МОМ зазначив, що мігранти й шукачі притулку, які прибувають до Італії, часто "перебувають у дуже поганому стані, переживши насильство з боку контрабандистів-перевізників у Лівії". Жінки, за його словами, часто стають об'єктом торгівлі людьми.