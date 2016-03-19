Туреччина може отримати безвізовий режим з ЄС до кінця червня

Про це повідомляється у відповідній заяві за підсумками саміту ЄС-Туреччина з вирішення кризи біженців.

"Реалізацію дорожньої карти стосовно лібералізації візового режиму буде прискорено з метою пом’якшення візових вимог для громадян Туреччини не пізніше кінця червня 2016 року, у разі, якщо всі умови будуть виконані", - йдеться у заяві.

Туреччина має завершити необхідні кроки для виконання решти вимог, щоб Єврокомісія мала змогу після перевірки відповідності критеріям внести пропозицію щодо надання безвізового режиму в кінці квітня, на основі якої Європарламент і Рада ЄС приймуть остаточне рішення.

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За словами прем’єр-міністра Туреччини Ахмет Давутоглу, із 72 вимог 37 вже виконані, а ті, що залишилися країна сподівається завершити до початку травня.

Як повідомляв УНІАН, влада Туреччини і глави урядів країн-членів Євросоюзу узгодили план, спрямований на врегулювання міграційної кризи.