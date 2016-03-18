ЄС і Туреччина узгодили план з врегулювання міграційної кризи

Про це сьогодні за підсумками переговорів повідомив президент Європейської ради Дональд Туск, передає Російська служба BBC.

За даними джерела BBC в керівництві ЄС, до 72 тис. сирійських мігрантів, які перебувають у Туреччині, будуть розміщені в країнах блоку відповідно до договору.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка написав у своєму Twitter, що всі нелегальні мігранти, які прибувають до Греції з Туреччини, з 20 березня будуть повернені назад.

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Представник турецької влади, якого цитує агентство Рейтер, заявив, що повернення біженців до Туреччини фактично розпочнеться 4 квітня.

В обмін на кожного сирійця, повернутого до Туреччини, ЄС зобов'язується приймати громадянина Сирії, який вже перебуває в цій країні.

У відповідь Туреччина просила відновити процес вступу до ЄС, подвоєння - з 3 млрд до 6 млрд євро допомоги від Євросоюзу на утримання біженців і запровадження безвізового режиму між ЄС і Туреччиною.

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Як повідомляв УНІАН, у минулому році Середземним морем до Європи прибули близько 1,5 млн нелегальних мігрантів.

З початку цього року до Європи Середземним морем прибули 154 тис. 886 мігрантів і біженців, при цьому 467 осіб загинули або пропали безвісти, намагаючись дістатися до європейських країн.

На сьогодні в Туреччині перебуває 2,7 млн біженців.