Boeing 737-800 повністю зруйнувався в самому початку ЗПС аеропорту - МНС РФ

Про це повідомив начальник Південного регіонального центру МНС Росії Ігор Одер, передає ТАСС.

"Літак повністю зруйнувався в самому початку злітно-посадкової смуги (ЗПС)", - сказав він в ході селекторної наради.

Також він зазначив, що більшість з тих, що знаходилися на борту літака були жителями Ростова-на-Дону, також були іноземці.

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ТАСС відзначає, що за даними порталу Planefinder.net, даний Boeing 737-800 входив до складу повітряного флоту авіакомпанії FlyDubai з 2011 року. Літак з бортовим номером A6-FDN і серійним номером 40241 здійснив свій перший політ 21 грудня 2010 року. Він був придбаний авіакомпанією у виробника - компанії Boeing - 19 січня 2011 року.

У самій компанії Boeing повідомили, що в курсі катастрофи і збирають якомога більше інформації про те, що трапилося.

"Ми знаємо про повідомлення з Росії, наша команда зараз дізнається деталі", - інформувала корпорація в блозі Twitter.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing-737-800 авіакомпанії Fly Dubai розбився при посадці в аеропорту Ростова-на-Дону. На борту перебували 62 людини, всі вони загинули.

За попередніми даними, лайнер розбився при посадці після заходу на друге коло, перед якою провів у зоні очікування аеропорту більше 2 годин.