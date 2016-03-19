У Ростові при заході на посадку розбився Boeing-737-800 авіакомпанії Fly Dubai (оновлено)

Про це повідомляє ТАСС.

В Південному регіональному центрі МНС підтвердили інформацію про катастрофу пасажирського літака, що слідував рейсом з Дубая.

"При заході на посадку в аеропорту розбився літак Boeing. На його борту знаходилися 55 осіб та 7 членів екіпажу. Всі вони загинули", - сказав представник МНС.

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Відзначається, що Boeing розбився при ударі об землю і загорівся. Як повідомили в екстрених службах, "при заході на посадку літак впав, розвалився на частини і загорівся. В даний час пожежа ліквідована", - сказав співрозмовник агентства.

Джерело ТАСС повідомляє, що Boeing-737-800 компанії Fly Dubai зазнав катастрофи в Ростові-на-Дону, коли заходив на друге коло при посадці. За інформацією джерела, погані метеоумови та помилка екіпажу - серед основних версій катастрофи.

Зазначається, що літак намагався здійснити посадку в аеропорту Ростова понад дві години, зазнав аварії при заході на друге коло. Про це свідчать дані порталу Flightradar24.com, додає ТАСС.

За даними порталу, після невдалої першої спроби літак 2 години і 9 хвилин знаходився в зоні очікування аеропорту Ростова, перш ніж здійснити другу спробу здійснити посадку, яка закінчилася катастрофою.

За попередніми даними СК Росії, в Ростові-на-Дону Boeing-737-800 зруйнувався при зіткненні із землею та стався вибух.