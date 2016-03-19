У РФ прокоментували додаткові антиросійські санкції Канади

09:11, 19 березня 2016
Світ
2669

Нові канадські санкції проти РФ будуть мати негативні наслідки для двосторонніх відносин.

dengi-info.com

Про це йдеться в заяві російського посольства в Оттаві, передає РІА Новости.

"Рішення уряду Канади розширити чинні антиросійські санкції заслуговує осуду і суперечить його заявленим намірам щодо зміни політики і відновлення спілкування на міжнародній арені. Замість перегляду невдалої політики відбулося повторення конфронтаційних тенденцій, які, очевидно, мають негативні наслідки для російсько-канадських відносин", — йдеться в заяві.

Читайте такожЄвросоюз планує переглянути стратегію довгострокових стосунків з Москвою - ЗМІ

Крім того, у відомстві вважають такий крок недипломатичних шляхом.

Нагадаємо, 18 березня уряд Канади ввів додаткові економічні санкції щодо Росії. У санкційний список потрапили 10 юридичних та 2 фізичних особи, активи яких будуть заморожені, також вони не зможуть здійснювати економічну діяльність.

Наголошується, що додаткові санкції були введені, поки Росія повністю не виконає Мінські угоди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter