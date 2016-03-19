У РФ прокоментували додаткові антиросійські санкції Канади

Про це йдеться в заяві російського посольства в Оттаві, передає РІА Новости.

"Рішення уряду Канади розширити чинні антиросійські санкції заслуговує осуду і суперечить його заявленим намірам щодо зміни політики і відновлення спілкування на міжнародній арені. Замість перегляду невдалої політики відбулося повторення конфронтаційних тенденцій, які, очевидно, мають негативні наслідки для російсько-канадських відносин", — йдеться в заяві.

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Крім того, у відомстві вважають такий крок недипломатичних шляхом.

Нагадаємо, 18 березня уряд Канади ввів додаткові економічні санкції щодо Росії. У санкційний список потрапили 10 юридичних та 2 фізичних особи, активи яких будуть заморожені, також вони не зможуть здійснювати економічну діяльність.

Наголошується, що додаткові санкції були введені, поки Росія повністю не виконає Мінські угоди.