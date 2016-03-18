Канада запровадила додаткові санкції проти Росії

Про це йдеться в прес-релізі на сайті канадського уряду.

До санкційного списку потрапили 10 юридичних та 2 фізичні особи, активи яких будуть заморожені, також вони не зможуть здійснювати економічну діяльність.

Зазначається, що додаткові санкції були введені, пока Росія повністю не виконає Мінські угоди.

"Для збереження ефективності існуючих санкцій, поки Росія повністю не виконає свої міжнародні зобов'язання щодо України, до спеціальних економічних заходів стосовно Росії були внесені зміни. Так, до списку включено 10 додаткових юридичних об'єктів і дві особи, які підлягають заморожуванню активів і забороні на здійснення операції", - йдеться в повідомленні.

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У канадському уряді зазначили, що санкції є більш ефективними при їх застосуванні в координації з партнерами.

"Нові заходи Канади вжиті слідом за відповідними діями США та ЄС. Вони призначені для підтримки ефективності існуючих санкцій, щоб підкреслити продовження трансатлантичної єдності у відповідь на агресію Росії в Україні, для підтримуваня тиску на Росію, щоб спонукати її повністю виконати свої Мінські зобов'язання і продемонструвати свою прихильність політиці невизнання незаконного приєднання Криму", - йдеться в повідомленні.

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"Сьогоднішнє рішення підтримує широкі міжнародні зусилля, спрямовані на пошук дипломатичного вирішення кризи в Україні", - сказав міністр закордонних справ країни Стефан Діон, передає ТАСС

Він додав, що економічні обмеження з РФ не будуть зняті до тих пір, "поки Росія повністю не виконає свої зобов'язання Мінськими угодами".

До розширеного канадського санкційного списку додатково внесені двоє фізичних осіб - це Олександр Омельченко та Едуард Іоффе.

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Крім того, у список потрапили 10 юридичних осіб: "Інвестиційний республіканський банк" або "Інресбанк", "Московський обласний банк", ВАТ "Волгограднафтомаш", АТ "Іжевський механічний завод", АТ "Іжмаш", АТ "Технопромекспорт", АТ "Технодинаміка холдинг", АТ "Техмаш", АТ "Руселектронікс" і АТ "Швабе Холдинг".

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Європейської ради Дональд Туск підкреслює, що економічні санкції Євросоюзу щодо Росії й надалі пов'язані з повним виконанням нею Мінських угод.