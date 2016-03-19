За фактом аварії Boeing у Ростові-на-Дону порушили кримінальну справу
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу у зв'язку з аварією літака Boeing 737-800 авіакомпанії FlyDubai в аеропорту Ростова-на-Дону, внаслідок якої загинули 62 людини.
За словами офіційного представника відомства Володимира Маркіна, справу порушено за статтею про порушення правил безпеки і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Зазначається, що вона передбачає до семи років колонії.
Маркін не уточнив, які версії катастрофи розглядає слідство і кого можуть залучити до справи як підозрюваних. Раніше повідомлялося, що причиною аварії могла стати помилка екіпажу в складних метеоумовах.
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Нагадаємо, пасажирський літак Boeing-737-800 авіакомпанії Fly Dubai розбився при посадці в аеропорту Ростова-на-Дону. На борту перебували 62 людини, всі вони загинули.
За попередніми даними, лайнер розбився при посадці після заходу на друге коло, перед яким провів у зоні очікування аеропорту більше 2 годин.