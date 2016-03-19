У Берліні закрили справу проти автора сюжету про "зґвалтовану і викрадену" дівчинку Лізу

Берлінська прокуратура закрила справу проти журналіста Першого каналу РФ Івана Благого, який зняв сюжет про "викрадену і зґвалтовану" російськомовну дівчинку Лізу Ф. Про це, посилаючись на адвоката Мартіна Лютле, який раніше виступав з клопотанням про перевірку законності сюжету Благого, повідомляє Deutsche Welle.

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За словами адвоката, прокуратура не побачила "достатніх підстав для підозри у вчиненні злочину".

З відповіді відомства на запит журналістів випливає, що у своєму матеріалі Благий "просто цитував висловлювання тітки Лізи", в яких говорилося про можливе скоєння злочину стосовно дівчинки. У матеріалі також не зустрічається висловлювань про те, що всі або більшість біженців скоюють злочини сексуального характеру, і не міститься закликів до насильства проти біженців, живуть у Німеччині, зазначено в документі.

Прокуратура також не виявила доказів того, що Іван Благий усвідомлював, що інформація про вчинення злочину не відповідає дійсності. Лютле пояснив, що не зможе оскаржити рішення прокуратури, оскільки не має статусу потерпілого.

Нагадаємо, в січні Мартін Лютле звернувся до прокуратури Берліна з клопотанням про перевірку законності сюжету російського каналу. Його автор, журналіст Іван Благий, розповів про історію нібито зґвалтування мігрантами з арабських країн в Берліні 13-річної російськомовної дівчинки.

Лютле зазначив, що телесюжет був знятий у дусі російської пропаганди і служить для розпалювання міжнаціональної ворожнечі. За його словами, за вчинені дії російському журналістові загрожує від трьох місяців до п'яти років тюремного ув'язнення.

Представник міської прокуратури Берліна Мартін Штельтнер (Martin Steltner) пізніше повідомив, що справу 13-річної Лізи з Берліна розкрито. За даними влади, протягом 30 годин відсутності дівчинки не були скоєні "ні зґвалтування, ні взагалі будь-які сексуальні дії". У ніч свого зникнення 11 січня дівчинка ховалася від батьків вдома у свого друга.