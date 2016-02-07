У Берліні відкрили справу стосовно журналіста, який зняв сюжет про "зґвалтування" російськомовної дівчинки

Німецький адвокат Мартін Лютле, клопотання якого про перевірку законності сюжету про "зґвалтовану і викрадену" дівчинку Лізу Ф. стало підставою для відкриття кримінальної справи, повідомив про це DW.

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Адвокат розповів, що берлінська прокуратура повідомила про початок розслідування. Це означає, що у відомстві "вивчають надані докази". Зараз відносно Івана Благого існує "проста підозра", яка необхідна для початку дізнання, пояснив Лютле.

У січні Мартін Лютле звернувся до прокуратури Берліна з клопотанням про перевірку законності сюжета російського каналу. Його автор, журналіст Іван Благий, розповів про історію нібито зґвалтування мігрантами з арабських країн в Берліні 13-річної російськомовної дівчинки.

Лютле зазначив, що телесюжет був знятий у дусі російської пропаганди і служить для розпалювання міжнаціональної ворожнечі. За його словами, за вчинені дії російському журналістові загрожує від трьох місяців до п'яти років тюремного ув'язнення.

Представник міської прокуратури Берліна Мартін Штельтнер пізніше повідомив, що справу 13-річної Лізи з Берліна розкрито. За даними поліції, протягом 30 годин відсутності дівчинки не були скоєні "ні зґвалтування, ні взагалі будь-які сексуальні дії". У ніч свого зникнення 11 січня дівчинка ховалася від батьків вдома у свого друга.