Чергові бомбардування Сирії: у Рацці загинули близько 40 осіб – ЗМІ

Через сьогоднішні авіаудари по сирійському місмту Ракка, яке ІДІЛ проголосила столицею так званого "халіфату", загинули щонайменше 39 осіб. Про це повідомляє базована у Великій Британії "Сирійська обсерваторія з прав людини", передає "Радіо Свобода".

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Моніторингові групи наразі не можуть вказати, хто завдав ударів – сирійські чи російські військові літаки. За даними активістів з інших джерел у місті Ракка, загиблих – більше сорока.

Як відомо, режим припинення вогню не стосується угруповань "Аль-Каїда" та "Ісламська держава", він у Сирії почав діяти три тижні тому. За цей час спостерігачі заявили про скорочення масштабів насильства, але не припинення бойових дій.