Пілоти "Боїнга", який розбився в Ростові-на-Дону, були достатньо досвідченими - FlyDubai

В обох пілотів пасажирського лайнера, який розбився сьогодні в Ростові-на-Дону, було більш ніж 5 тисяч годин досвіду польотів. Про це заявив виконавчий директор авіакомпанії FlyDubai Гейт аль Гейт, передає ТАСС.

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"Командир корабля мав наліт 5700 годин, другий - 5669 годин. Таким чином вони мали достатній рівень для керування літаком у будь-яких умовах. У свою чергу літак в останнє пройшов перевірку 21 січня 2016 року", - заявив представник авіакомпанії.

Як пише видання El País, колишні колеги з Naysa особисто знали загиблого другого пілота. Вони охарактеризували Алабу Круса як "екстраверта і гарного професіонала".

Нагадаємо, літак Boeing 738 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї, розбився при заході на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону.

Слідчі заявляють, що причиною авіакатастрофи літака авіакомпанії FlyDubai в Ростові-на-Дону могла стати помилка екіпажу, технічна несправність або складні метеоумови.