МЗС Росії пригрозило Канаді контрзаходами за розширення санкцій

Російська Федерація пообіцяла вжити контрзаходів на розширення санкцій Канади.

Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

"Нова канадська влада мала шанс подолати тупикову ситуацію в двосторонньому діалозі, що залишилася в спадщину від колишнього керівництва. На жаль, в Оттаві ним не скористалися, що буде обов'язково враховано. Цей недружній крок не залишиться без відповіді - наші контрзаходи будуть", - йдеться в повідомленні.

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Також у МЗС підкреслили, що сприйняли рішення Канади про розширення санкцій проти РФ з "розчаруванням", а також викрили уряд країни в "звичці озиратися на Вашингтон".

Раніше повідомлялося, що Канада розширила санкційний список відносно Росії.