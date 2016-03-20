МЗС Росії пригрозило Канаді контрзаходами за розширення санкцій
У російському відомстві зазначили, що сприйняли рішення Канади про розширення санкцій відносно РФ з "розчаруванням".
Російська Федерація пообіцяла вжити контрзаходів на розширення санкцій Канади.
Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Російської Федерації.
"Нова канадська влада мала шанс подолати тупикову ситуацію в двосторонньому діалозі, що залишилася в спадщину від колишнього керівництва. На жаль, в Оттаві ним не скористалися, що буде обов'язково враховано. Цей недружній крок не залишиться без відповіді - наші контрзаходи будуть", - йдеться в повідомленні.
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Також у МЗС підкреслили, що сприйняли рішення Канади про розширення санкцій проти РФ з "розчаруванням", а також викрили уряд країни в "звичці озиратися на Вашингтон".
Раніше повідомлялося, що Канада розширила санкційний список відносно Росії.