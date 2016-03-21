Прокурдська партія Туреччини заявила про готовність повернутися до мирних переговорів

Про це у понеділок, 21 березня, заявив співголова партії Селахаттін Демірташ, передає Deutsche Welle.

"Ми готові проявити ініціативу і повернутися за стіл мирних переговорів", - заявив Демірташ. Його виступ був приурочений до свята Новруз, свята весни. Під час святкувань відбулися сутички між курдами та поліцією, яка застосувала сльозогінний газ.

Тим часом турецька армія в ході спецоперації у провінціях Мардін, Ширнак та Хаккарі вбила 22 бойовиків Робітничої партії Курдистану (РПК). Окрім того, четверо солдатів загинули внаслідок підриву їхньої машини на міні. Також у ході спецоперації загинув поліцейський, повідомляє німецька радіокомпанія Deutschlandfunk.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок пообіцяв застосувати всю військову міць та силу розвідки задля боротьби з терористами, повідомляє інформагенція Reuters.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Вашингтон зробити вибір між Туреччиною і курдами. Нагадаємо, Сирійський курдський «Демократичний союз» в Анкарі вважають такою ж терористичною організацією, як і Робочу партію Курдистану. У Туреччині вважають, що ці організації тісно пов'язані. Вашингтон, у свою чергу, розділяє дві організацій і надає підтримку курдам.