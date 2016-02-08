Ердоган закликав США вибрати між Туреччиною і курдами

Заяви турецького лідера прозвучали через тиждень після того, як посланець Обами відвідав контрольоване курдами місто в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Вашингтон вибрати в якості свого союзника або Туреччину, або партію сирійських курдів «Демократичний союз» (PYD), повідомляє РБК за інформацією Associated Press.

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«Як ми можемо довіряти вам? Хто ваші партнери — ми або ці терористи в Кобані?» — заявив Ердоган.

Заява Ердогана прозвучала через тиждень після того, як посланник американського президента Бретт Макгарк відвідав сирійський Кобані, який контролює PYD.

Сирійський курдський «Демократичний союз» в Анкарі вважають такою ж терористичною організацією, як і Робочу партію Курдистану. У Туреччині вважають, що ці організації тісно пов'язані. Вашингтон, у свою чергу, розділяє дві організацій і надає підтримку курдам.