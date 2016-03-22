У Сирії в районах перемир'я за 23 дні загинули понад півтисячі людей

У Сирії з часу оголошення режиму припинення вогню між військами президента Башара аль-Асада та опозиційними групами з 27 лютого за 23 дні загинуло 530 осіб у тих районах, де сторони повинні дотримуватися перемир'я.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини.

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Водночас у районах, на які не поширюється дія угоди щодо дотримання перемир'я, було вбито 1 тис. 279 осіб.

Часткове перемир'я не поширюється на дії, які можуть вестися проти бойовиків "Ісламської держави" та проти пов'язаного з "Аль-Каїдою" "Фронту ан-Нусра". Ця угода про перемир'я вже є чинною впродовж більш як трьох тижнів і має сприяти мирним переговорам у Женеві між чинним урядом та опозиційними групами у Сирії.

Спеціальний представник ООН по Сирії Стаффан де Містура повідомив, що відсутність прогресу в питанні майбутнього аль-Асада може поставити під загрозу поточне зменшення рівня насильства.

Як повідомляв УНІАН, впродовж першого тижня дії режиму припинення вогню в охопленій війною Сирії загинуло 135 осіб.

Водночас на територіях країни, на які не розповсюджується дія угоди про припинення вогню, загинуло 552 особи.

27 лютого у Сирії набув чинності режим припинення вогню. 29 лютого ООН заявляла, що сторони здебільшого дотримуються угоди про припинення вогню.

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Дія угоди про припинення вогню в Сирії не поширюється на "Ісламську державу" та "Фронт ан-Нусра" як визнані Радою безпеки ООН терористичними угруповання.

У збройному конфлікті в Сирії майже за п'ять років бойових дій загинуло понад 250 тис. осіб, 13,5 млн сирійців залишили свої домівки.