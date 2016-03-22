Поліція виявила тіло терориста в аеропорту Брюсселя
16:45, 22 березня 2016Світ
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Бельгійська поліція виявила тіло терориста, який вчинив вибух в аеропорту Брюсселя. Поруч з ним було знайдено автомат Калашникова.
REUTERS
Відповідні дані оприлюднив телеканал VRT, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.
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Зазначається також, що у вівторок поліція Брюсселя по всьому місту знищує підозрілі сумки та пакунки. Городяни сприймають звуки підривів за нові теракти, повідомляє RTBF.
Нагадаємо, два вибухи, жертвами яких стали щонайменше 17 людей, близько 25 отримали поранення, прогриміли сьогодні, 22 березня, в аеропорту Брюсселя.
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