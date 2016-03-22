У Бельгії спростували інформацію про евакуацію АЕС
17:16, 22 березня 2016Світ
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Енергетична компанія Electrabel, яка базується у Бельгії, спростувала повідомлення про евакуацію АЕС "Тіанж".
"Тіанж" не евакуйована / www.geocaching.su
Раніше агентство Reuters із посиланням на бельгійський телеканал повідомляло про евакуацію атомної електростанції. Однак на офіційній сторінці енергетичної компанії у Twitter з'явилося повідомлення, де пояснили, що додому відпустили лише деяких співробітників АЕС, пише ТСН.ua.
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"Тіанж" не евакуйована, однак особи, від яких не залежить робота станції, можуть повернутися додому", - йдеться у повідомленні компанії.
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