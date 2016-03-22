У Бельгії евакуювали атомну електростанцію - Reuters

Відповідну інформацію розповсюдив бельгійський телеканал VTM, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Телекомпанія не змогла отримати оперативний коментар.

Читайте такожТеракти у Брюсселі: Евакуація пасажирів метро (фоторепортаж, відео)

Відзначається, що АЕС знаходиться приблизно в 90 км від столиці Бельгії Брюсселя, де 22 березня прогриміли три вибухи — спочатку два в аеропорту, потім на станції метро «Маэльбек». Федеральний прокурор Бельгії Фредерік Ван Леу офіційно заявив, що всі вибухи були терактами.