Теракт в аеропорту Брюсселя: відео перших секунд після вибухів
Очевидці виклали відеозапис перших секунд після вибухів у брюссельському аеропорту.
У ЗМІ з'явилося відео, зняте свідками відразу після вибухів в аеропорту "Завентем". Приміщення терміналу заповнене димом, чути крики людей. Ролики опублікували телеканали SkyNews і RussiaToday.
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Нагадаємо, сьогодні, 22 березня вранці хвиля терактів почалася в аеропорту Брюсселя, де пролунали одразу два вибухи. Після аеропорту сталися кілька вибухів на різних станціях метро.
Зараз у Бельгії оголошено четвертий - найвищий рівень терористичної загрози. Як правило, це означає припинення роботи громадського транспорту, а люди повинні уникати масових заходів.
Відповідальність за теракти взяли на себе бойовики "Ісламської держави".
За останніми даними, жертвами вибухів стали 34 людини.