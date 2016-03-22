Серія терактів у Брюсселі: всі подробиці (фоторепортаж, відео)

Бельгійська поліція підтвердила щонайменше одного загиблого внаслідок подвійного вибуху в аеропорту у Завентемі, який прогримів сьогодні у залі відправлення близько 8 години ранку.

Наразі рух громадського транспорту біля Брюссельського аеропорту зупинений поліцією.

Пасажирів з будівлі аеропорту евакуювали. На місці вибуху працюють рятувальні служби.

Крім того, бельгійські ЗМІ, повідомляють про постріли в залі вильоту аеропорту Брюсселя. Також стало відомо, що нападники зі зброєю розмовляли і кричали арабською мовою.

Теракти у метро

У Брюсселі після серії терактів в аеропорту стався третій вибух, цього разу в метро.

Вибух стався в Брюсселі на одній з центральних станцій метро - Мальбек, рух на гілці перекрили. Станція розташована за 400 метрів від будівлі Berlaymont, місце Європейської комісії.

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За даними RTBF, внаслідок вибуху поранена щонайменше одна людина.

Згодом на станції метро Площа Шумана стався вибух. "Вибухи сталися на станціях метро Площа Шумана, де розташовані європейські інститути і Мальбек, де живуть емігранти і де був кілька днів тому арештований організатор вибухів у Парижі", — повідомляє телеканал Euronews.