Серія терактів у Брюсселі: всі подробиці (фоторепортаж, відео)
Сьогодні Бельгію сколихнула серія терактів.
Вибухи в аеропорту Брюсселя
Перший теракт стався в аеропорту Брюсселя, де пролунали одразу два вибухи.
Телеканал Sky News повідомив про те, що вибух стався у зоні реєстрації на рейси біля стійки компанії American Airlines.
За попередніми підрахунками, внаслідок вибуху загинули 14 осіб, ще близько 25 отримали поранення.
#BREAKING: Two loud explosions at #Zaventem airport in #Brusselspic.twitter.com/JFw9RGLjnh— Anna Ahronheim (@AAhronheim) March 22, 2016
Бельгійська поліція підтвердила щонайменше одного загиблого внаслідок подвійного вибуху в аеропорту у Завентемі, який прогримів сьогодні у залі відправлення близько 8 години ранку.
Наразі рух громадського транспорту біля Брюссельського аеропорту зупинений поліцією.
Пасажирів з будівлі аеропорту евакуювали. На місці вибуху працюють рятувальні служби.
Крім того, бельгійські ЗМІ, повідомляють про постріли в залі вильоту аеропорту Брюсселя. Також стало відомо, що нападники зі зброєю розмовляли і кричали арабською мовою.
Теракти у метро
У Брюсселі після серії терактів в аеропорту стався третій вибух, цього разу в метро.
Вибух стався в Брюсселі на одній з центральних станцій метро - Мальбек, рух на гілці перекрили. Станція розташована за 400 метрів від будівлі Berlaymont, місце Європейської комісії.
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За даними RTBF, внаслідок вибуху поранена щонайменше одна людина.
Fumée métro maelbeeck #bruxelles@RTBFinfopic.twitter.com/YVRVh2wwXa— JF (@jfbxl) March 22, 2016
Згодом на станції метро Площа Шумана стався вибух. "Вибухи сталися на станціях метро Площа Шумана, де розташовані європейські інститути і Мальбек, де живуть емігранти і де був кілька днів тому арештований організатор вибухів у Парижі", — повідомляє телеканал Euronews.
Military evacuating people and securing Brussels metro after new attack #vrtnieuwspic.twitter.com/xr0m45aS36— Tom Van de Weghe (@tomvandeweghe) March 22, 2016
Станом на 11:20 ЗМІ повідомляють, що внаслідок вибуху на станції метро Маальбек у Брюсселі загинули 10 осіб.
Наразі всі станції метро в Брюсселі припинили роботу.
Увага! Фотографія містить сцени смерті.
За останніми даними, через теракти у метро загинули 15 людей, ще 55 отримали поранення.
Після серії терактів у Бельгії оголошено четвертий - найвищий - рівень терористичної загрози.
При такому рівні загрози зазвичай припиняють роботу громадського транспорту, а люди повинні уникати масових заходів.
Терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за теракти в бельгійській столиці.
BREAKING: #ISIS claims responsibility for the #BrusselsAttacks which claimed the lives of 28 & injured dozens others pic.twitter.com/iiwnLHuBSP— Israel News Flash (@ILNewsFlash) March 22, 2016