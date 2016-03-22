Reuters розповів про дії бойовиків ІДІЛ у ході скоєння серії терактів у Брюсселі

"Бойовики "Ісламської держави" відкрили вогонь всередині аеропорту Брюсселя, перш ніж кілька з них підірвали свої вибухові пояси, а мученик-смертник підірвав на собі пояс з вибухівкою на станції метро Мальбек", - йдеться у заяві терористів, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

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У заяві також відзначається, що напади здійснені через участь Бельгії у військовій коаліції проти "Ісламської держави".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік Ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини.