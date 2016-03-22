Теракти у Брюсселі: Евакуація пасажирів метро (фоторепортаж, відео)

14:25, 22 березня 2016
Світ
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В результаті сьогоднішніх вибухів на станції "Маальбек" у Брюсселі загинули 15 осіб.

REUTERS

Як повідомляв УНІАН, за даними метрополітену Брюсселя, число жертв теракту у підземці зростає. 

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Невдовзі терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за теракти у бельгійській столиці.

Нагадаємо, два вибухи, жертвами яких стали щонайменше 17 людей, близько 25 отримали поранення, прогриміли також в аеропорту Брюсселя.

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