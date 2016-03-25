Путін призначив Кадирова в. о. глави Чечні й висловив сподівання на його участь у виборах

Путін висловив сподівання, що Кадиров згодом візьме участь у вересневих виборах, передає ТАСС.

"П'ятого числа (квітня) закінчується термін ваших повноважень", - сказав Путін, звертаючись до Кадирова. "Виходячи з того, що було зроблено за останні роки, для чеченців, для жителів республіки, насамперед, і як похідна для всієї Росії, мною сьогодні підписаний указ про призначення вас виконувачем обов'язків глави Чеченської республіки з подальшим, сподіваюся, у вересні цього року, виходом на вибори", - зазначив президент РФ.

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"Розраховую на те, що жителі Чечні, чеченський народ зможуть справедливо оцінити у ході виборчої кампанії і виборів те, що ви зробили для республіки", - сказав Путін.

Нагадаємо, повноваження Кадирова на посаді глави Чеченської Республіки закінчуються 5 квітня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його час на посаді керівника регіону минув. При цьому він заявив, що керівництву держави потрібно знайти іншу особу на цю посаду.