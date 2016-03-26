У Пальмірі запеклі бої – сирійська армія взяла під контроль частину міста

Сирійські урядові війська в суботу, 26 березня, ведуть запеклі бої в Пальмірі і його околицях з бойовиками «Ісламської держави», передає Reuters з посиланням на державні ЗМІ і правозахисників.

Сирійська армія, вибивши бойовиків з давньої фортеці Пальміри, повністю взяла під свій контроль район Аль-Амірія (в трьох кілометрах на північ від давньої Пальміри), повідомило державне телебачення.

Разом з тим, за інформацією Сирійської обсерваторії з прав людини, бої в Аль-Амірії тривають. Правозахисники повідомляють, що бойовики ІДІЛ зробили кілька контратак.

Телебачення показало кадри, на яких видно, що на кріпосній стіні Пальміри розвивається сирійський національний прапор, а над центром міста піднімається дим.

Пізніше правозахисники повідомили, що сирійські війська в суботу просунулися в Пальмірі на декількох напрямках за підтримки ударів з повітря і артилерійського вогню. За їх інформацією, сирійські військові і ополченці, які їм допомагають, взяли під контроль квартали в західній і північній частинах міста. Телебачення демонструє кадри з вибухами і димом, що підіймається з багатьох будівель, передає РБК.

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Звільнення Пальміри відкриває сирійській армії шлях на схід Сирії, де «Ісламська держава» контролює більшу частину провінції Дейр Аль-Зор і Ракку, яку ІДІЛ оголосило своєю столицею.

Антична Пальміра, стародавній пам'ятник, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перебувала під контролем бойовиків ІДІЛ з травня 2015 року. Сирійській армії 24 березня вдалося увійти в місто.

Підготовка до штурму Пальміри велася протягом кількох днів. Як повідомив губернатор провінції Хомс Талал Барази, звільняти місто від терористів сирійська армія вирішила з трьох напрямків.